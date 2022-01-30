В ОДКБ назвали учения РФ и Белоруссии внутренним делом стран

Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил в эфире телеканала СТВ, что совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость» – это внутреннее дело РФ и Белоруссии.

«Учения, которые сейчас начнутся на территории Беларуси, сугубо оборонительный характер имеют. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят эти учения на своей территории», – цитирует его РИА «Новости».

При этом, по его мнению, нужно учитывать «настороженности, опасения, которые там звучат в пространстве», и добавлять открытости в рамках учений.

Напомним, до 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».