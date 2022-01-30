 

В ОДКБ назвали учения РФ и Белоруссии внутренним делом стран

30.01.2022, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил в эфире телеканала СТВ, что совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость» – это внутреннее дело РФ и Белоруссии.

«Учения, которые сейчас начнутся на территории Беларуси, сугубо оборонительный характер имеют. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят эти учения на своей территории», – цитирует его РИА «Новости».

При этом, по его мнению, нужно учитывать «настороженности, опасения, которые там звучат в пространстве», и добавлять открытости в рамках учений.

Напомним, до 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Россия преодолела зависимость от поставок продукции с Украины и из стран НАТО

14.03 / Экономика: Почему растут цены на продукты

24.01 / Тренера детской секции Благовещенска приговорили за сексуальное насилие

02.07 / В США продолжили публиковать спекуляции на тему «сговора» РФ с талибами

09.09 / Шмыгаль предложил премьеру Польши положить начало регулярным встречам глав правительств “Люблинского треугольника”

21.12 / The Times призвала готовиться к испытанию со стороны России и Китая

22.12 / В Украине будет достаточно вакцин для ревакцинации от COVID-19 70% взрослого населения в 2022 году – Минздрав

02.04 / Обнаружена способность антител к COVID передаваться от матери к ребенку через плаценту

13.08 / Отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства

23.08 / Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие пытались пойти на штурм Дворца независимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика