Нуланд сочла бессмысленным «санкционный аванс» против России

Администрация США считает бессмысленным введение санкций против РФ до предполагаемого «вторжения» на Украину, как это предлагал ряд американских сенаторов, сообщила в эфире телекомпании CBC заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Ее спросили, намерен ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект о санкциях против России, если в нем будет предусмотрено введение каких-либо превентивных рестрикций. Нуланд не дала прямого ответа на этот вопрос, отметив лишь, что администрация «активно работает с Конгрессом над этим законопроектом», информирует ТАСС.

При этом Нуланд заявила, что администрация выступает против того, чтобы какие-либо меры против РФ принимались заранее.

«Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать. Так что мы сказали, что это будут экономические меры, мы говорили об экспортном контроле, мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда РФ сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», – сообщила она.

Говоря о потенциальных санкциях против России, Нуланд при этом заявила, что они с экономической точки зрения нанесут «мощный удар» по россиянам.

Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть санкций, готовящихся против РФ на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут применить заранее.

До этого Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.