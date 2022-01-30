 

“Сиси какие-то странные”, “Опять голая”, “Что за аппарат?” Лорак засветила грудь в микробикини

30.01.2022, 20:50, Новости дня
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Ее образ в кадре дополнили расстегнутая розовая рубашка и солнцезащитные очки.

“Счастлива, что вам понравилась наша дуэтная песня с [российским рэпером] Артемом Качером. Пишите в комментариях свои любимые строчки из песни “Материк”, – подписала она публикацию, которая за пару часов после появления в соцсети собрала больше 60 тыс. лайков.

“Что за аппарат? Слов нет, одни эмоции”, – прокомментировал dima__004.

“Кидайте тапки в меня, вообще образ не нравится. Купальник из 90-х, может быть модным сейчас? Сиси какие-то странные”, – написал пользователь natulenzya93.

“Опять голая”, – отреагировала lenskaia48.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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