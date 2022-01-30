 

Китайская компания BOE пытается догнать конкурентов высокой частотой смены кадров на мониторе

30.01.2022, 20:26, Новости дня
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Китайские производители электроники изо всех сил пытаются догнать своих корейских и японских коллег. Правда, пока только получается делать это в виде обещаний и прототипов, которые действительно обгоняют серийные образцы, выпущенные в других азиатских странах.

Последняя новость поступила из китайской компании BOE. Ее представители рассказали о создании прототипа монитора с частотой смены картинки 500 Гц. На самом деле, таких мониторов на рынке не найдешь. И если бы крупносерийное производство BOE стартовало прямо сейчас, то это стало бы настоящей сенсацией.

Но все-таки 500 Гц – это только в будущем. Сейчас производитель готов выпускать мониторы с частотой 360 Гц, что, однако, тоже немало. С задержкой в исполнении команд та же история. В будущем пообещали 1 мс, а пока – стандартные 2 мс.



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