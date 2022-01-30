В компании Lenovo показали новый смартфон Legion Y90

Компания Lenovo разместила в сети рекламный видеоролик с презентацией нового смартфона Legion Y90, который официально должен быть представлен только в будущем месяце.

Впрочем, до февраля уже осталось очень мало. Он уже послезавтра. Так что, для Lenovo самое время рассказывать о преимуществах своей новинки. По словам экспертов, это первый во всем мире смартфон, в котором установлен даже не один, а сразу два вентилятора для охлаждения. Решение неоднозначное, но хочется верить, что кому-то оно все-таки понравится.

В основу конструкции положена однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти составляет целых 18 Гб. Основно накопитель рассчитан либо на 128, либо на 512 Гб. Емкость аккумулятора составляет 5600 мАч. К нему прилагается быстрое зарядное устройство на 68 Вт.