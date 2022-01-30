Американцы обвинили Вашингтон в разжигании войны на Украине

Желание Вашингтона помочь Киеву справиться с «российским вторжением» играет только против Киева, считают читатели американской газеты The Wall Street Journal, комментируя статью о подготовке на Украине ополчения.

Читатели газеты отметили, что западные СМИ продолжают публиковать панические материалы о войне с Россией, хотя об обратном говорил даже президент Украины Владимир Зеленский, информирует РИА «Новости».

«Россия не хочет войны. РФ хочет уступок и признания. И хочет получить их без реальной войны, которая была бы чрезвычайно дорогостоящей и опасно непредсказуемой. Меня больше беспокоит то, что мы можем неосмотрительно загнать русского медведя в угол так, что у него не останется другого выбора, кроме как воевать. В США гигантская индустрия, которая будет рада войне, независимо от того, будем ли мы непосредственно участвовать или просто поставлять оружие, и она только что потеряла центр прибыли в Афганистане. И у нее более чем достаточно карманных политиков в обеих партиях», – написал комментатор Stephen Keith.

«Я понимаю украинского президента, который призывает успокоиться. Все эти крики и зловещие заявления Милли и Минобороны напоминают чрезмерно ретивых родственников, которые пытаются помочь приготовить индейку на День благодарения, но в итоге сжигают весь дом», – заметила Margi Abbott.

«Да, я не представляю, зачем американские чиновники нагнетают истерию, эвакуируя семьи сотрудников посольств и рисуя картины смерти и разрушений. Отправка военной помощи Украине, мобилизация войск для возможного развертывания, повышение готовности НАТО, налаживание экспорта СПГ, планирование санкций и недвусмысленная дипломатическая поддержка Украины – все это необходимо, но какой смысл поддерживать миф о вторжении Путина?» – ответил Mark Kofman.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что РФ может взять под контроль Украину. В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.