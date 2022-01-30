Боррель рассказал, кто может заменить российский газ

Евросоюз надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель полагает, что сокращение или даже остановка поставок газа из РФ в ЕС может произойти в случае провала переговоров по безопасности в Европе. «Нам надо быть готовым на тот случай, если дипломатия провалится. Мы рассматриваем все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если РФ решит сократить или остановить поставки», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.