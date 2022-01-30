 

В Петербурге вакцинация подростков идет очень низкими темпами

30.01.2022, 19:40, Новости дня
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За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге власти сумели вакцинировать от коронавируса лишь 139 детей, о чем отчиталась пресс-служба Смольного. Низкие темпы вакцинации молодежи – большая проблема, поскольку дети также, как и взрослые, являются разносчиками вируса. Однако справляться с этой проблемой чиновники не спешат.

Отметим, что по данным на 2020 год, в Петербурге проживает более 943 тысяч детей. Таким образом, если в Петербурге сохранятся текущие темпы вакцинации молодежи, полностью вакцинировать всех детей удастся лишь через 20 лет – и это без учета необходимости ревакцинации.

Напомним, что вместо реального влияния на эпидемиологическую ситуацию в администрации губернатора Александра Беглова предпочитают говорить о статистике и заявлять о почти 100%-м коллективном иммунитете. Подобные данные возникают из-за путаной статистики, при которой власти не могут обеспечить должный уровень заинтересованности в вакцинации. Меж тем, эксперты отмечают, что в городе привито менее половины населения, а 800 тысячам петербуржцев скоро потребуется повторная прививка. 



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