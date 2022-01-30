На Донбассе получил ранение украинский военный

Отмечается, что за день по состоянию на 17.00 со стороны российских наемников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганской.

“В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести”, – говорится в сообщении.

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До этого последний раз боевики нарушали перемирие 27 января. 28-го и 29 января штаб стрельбы со стороны оккупантов не фиксировал.

В штабе отметили также, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации за прошедшие сутки дополнительно обнаружила на временно оккупированной территории 70 единиц военной техники, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

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