 

На Донбассе получил ранение украинский военный

30.01.2022, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что за день по состоянию на 17.00 со стороны российских наемников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганской.

“В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/303056348516349

До этого последний раз боевики нарушали перемирие 27 января. 28-го и 29 января штаб стрельбы со стороны оккупантов не фиксировал.

В штабе отметили также, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации за прошедшие сутки дополнительно обнаружила на временно оккупированной территории 70 единиц военной техники, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / “Слуга народа” назвала кандидатов в мэры, возобновился процесс по делу MH17. Главное за день

26.06 / Медицинскую версию вертолета «Ансат» решили сделать всепогодной

28.03 / Футбольная сборная Украины не сумела обыграть Финляндию в рамках отбора на чемпионат мира

25.12 / В жилом доме в Дзержинске взорвался газовый баллон

18.12 / Sky – Путин назвал разработку гиперзвукового оружия реакцией на новую гонку вооружений

24.07 / США заявили о нежелании конфликта с Китаем

15.04 / В Кремле назвали условие согласования сроков визита Путина в Сербию

17.11 / Росгвардейцев обязали носить нагрудный знак

16.05 / Зеленский: Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, превращая тысячи людей в лагерную пыль

24.02 / Кабмин в два раза увеличил максимальный объем кредита по программе “5–7–9%”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика