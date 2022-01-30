Путин поручил рассмотреть идею создания реестра “токсичного контента” в интернете

“Рассмотреть представленные президентом акционерного общества “Крибрум” Ашмановым И.С. предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки”, – говорится в поручении.

Ответственным назначен первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, о результатах он должен доложить до 1 июня.

Идею создать такой реестр подал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, основатель аналитической компании “Крибрум” Игорь Ашманов. В ноябре он рассказывал “Ведомостям”, что хочет создать “подобный “Википедии” каталог”, который смогут вести сами пользователи.

Издание ознакомилось с презентацией проекта, подготовленной Ашмановым, и пишет, что к “токсичному контенту” автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

Такой контент Ашманов предлагает “блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ”, а также ввести “степени токсичности” – от запрещенного контента до нежелательного.

Контекст:

Согласно отчету о ситуации в мире правозащитной организации Freedom House от сентября 2021 года, Россия относится к странам с несвободным интернетом.

В рейтинге организации Россия набрала 30 баллов из 100 возможных. В частности, Freedom House обратила внимание на российский закон, который с января 2021 года ввел новые штрафы для веб-сайтов и платформ, которые не удаляют контент, который государство считает “незаконным”.

“Тлеющее напряжение между иностранными платформами и российским государством достигло апогея в марте, когда Роскомнадзор ограничил трафик Twitter из-за невыполнения компанией в полном объеме распоряжений об удалении информации, связанной с протестами против задержания лидера оппозиции Алексея Навального”, – отмечается в отчете.

Украину в этом отчете отнесли к странам с частично свободным интернетом.

—