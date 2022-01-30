В Пентагоне пообещали проработать альтернативные варианты поставок газа в Европу

США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай эскалации кризиса вокруг Украины, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

«Министерство обороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии на случай, если РФ решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины», – сказал Кирби, отвечая на вопрос об обеспечении энергобезопасности Европы в случае дальнейшей эскалации украинского кризиса, передает РИА «Новости».

Напомним, США пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. Россия поставляет в Европу порядка 200 млрд кубометров газа, через Украину по контракту Газпром обязан прокачивать 40 млрд кубометров в год, ричем вряд ли США смогут найти «лишний» газ для европейцев на замену российского.