 

В Пентагоне пообещали проработать альтернативные варианты поставок газа в Европу

30.01.2022, 18:29, Новости дня
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США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай эскалации кризиса вокруг Украины, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

«Министерство обороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии на случай, если РФ решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины», – сказал Кирби, отвечая на вопрос об обеспечении энергобезопасности Европы в случае дальнейшей эскалации украинского кризиса, передает РИА «Новости».

Напомним, США пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. Россия поставляет в Европу порядка 200 млрд кубометров газа, через Украину по контракту Газпром обязан прокачивать 40 млрд кубометров в год, ричем вряд ли США смогут найти «лишний» газ для европейцев на замену российского.



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