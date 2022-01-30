В Ленинградской области нашли тело провалившегося под лед Невы мальчика

Тело провалившегося под лед Невы мальчика найдено в Ленинградской области, информирует пресс-служба областного управления СК.

В сообщении говорится, что «тело ребенка обнаружено недалеко от места трагедии», передает РИА «Новости».

Ранее поступило сообщение, что в деревне Новосаратовка на акватории реки Нева провалился под лед ребенок. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, мальчик семи лет спрыгнул с причала во время прогулки, когда сопровождавшая его тетя отвлеклась. Женщина пыталась его спасти, но безуспешно.

Напомним, женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области.