В Сенате США пригрозили ввести «авансом» санкции против России

Часть санкций, готовящихся против РФ на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут применить заранее, сообщил глава международного комитета сената США Роберт Менендес в интервью телеканалу CNN.

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», – цитирует его РИА «Новости».

Он также высказался за сохранение в пакете санкций возможности отключения РФ от системы банковских сообщений SWIFT.

«Я считаю, что все опции должны быть на столе, чтобы президент (США Джо Байден) мог задействовать этот вариант… против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России», – высказался сенатор.

Ранее Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.