 

Новые стандарты сортировки и переработки мусора слабо продвигаются в Петербурге

30.01.2022, 18:12, Новости дня
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Мусорная реформа, осуществляемая в России, предполагает постепенный переход к переработке мусора и его вторичному применению. Депутат муниципального образования «Смольнинское» Елена Бархатова рассказала, как с этим обстоят дела в Санкт-Петербурге. 

Мундеп считает, что на первом этапе необходима сортировка мусора. По ее словам, администрация губернатора Александра Беглова должна показать заинтересованность и научить жителей обращению с пластиком, бумагой, стеклом и прочим. Однако в Петербурге ничего подобного не происходит. 

Бархатова рассказала, что сейчас информированием горожан в этой области занимаются лишь некоторые энтузиасты. К примеру, она вместе с активистами группы «Центральный район за комфортную среду обитания» проводила лекции на тему сортировки мусора в школах. 

«Но мне дети задают вопрос: зачем мы туда приносим, а там все не убрано, не вывезено?» — подчеркнула депутат. 

Она также отметила, что петербургские пенсионеры готовы к раздельному сбору отходов, так как понимают, что планету необходимо сохранить, но «рука города» при этом отсутствует. Смольный отделывается лишь постановлениями на бумаге. 

Напомним, мусорная реформа стартовала в Петербурге 1 января 2022 года. Мегаполису было предоставлено три года отсрочки для подготовки необходимой инфраструктуры и плана по переходу на новую систему обращения с отходами. Однако с начала года граждане регулярно жалуются на переполненные контейнерные площадки. Городские власти не выполнили прямых поручений федерального центра.



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