“Жопа!”, “Появилась грудь”, “Мамасита, ты что творишь?” Тодоренко показала откровенные пляжные фото в бикини
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В геолокации она отметила, что находится на пляже в Тулуме (Мексика).
“Ой, сколько историй я для вас привезу из Мексики! Мое любимое фото, конечно же, под номером пять”, – подписала публикацию 31-летняя Тодоренко и поинтересовалась у подписчиков, какой кадр больше всего понравился им.
“Мамасита, ты что творишь?” – прокомментировала публикацию darya.cuznetsova.
“Появилась грудь и на пятом фото лежит на животике”, – написала olgababichh.
“О! Жопа!” – отреагировал zhekazheka198.
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Контекст:
Тодоренко родилась в Одессе 14 июня 1990 года. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.
Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.
Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.
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