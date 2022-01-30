 

В США заявили о готовности к переговорам с КНДР

30.01.2022, 17:44, Новости дня
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США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

«Мы должны убедиться, что наши союзники на Корейском полуострове сильны. Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», – цитирует его РИА «Новости».

Кирби добавил, что Вашингтон наряду с дипломатией стремится обеспечить свою «полную военную готовность» в регионе в ответ на угрозу продолжающихся ракетных пусков со стороны КНДР.

Ранее генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Ракета пролетела около 800 км. Вооруженные силы (ВС) США сообщили, что осведомлены о пуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты, это действие не представляло угрозы военнослужащим Соединенных Штатов или союзникам. 

Напмоним, 5 и 11 января, как заявили в КНДР, испытывались гиперзвуковые ракеты, 14 января – две баллистические ракеты малой дальности, 17 и 27 января – тактические управляемые ракеты малой дальности, 25 января – две крылатые ракеты большой дальности.



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