 

57-летний Рассел Кроу появился на публике с молодой возлюбленной

30.01.2022, 17:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В публикации отмечается, что пара, которая редко появляется вместе на публике, посетила матч между австралийской теннисисткой Эшли Барти и американкой теннисисткой Даниэль Коллинз. Кроу и Териот сидели близко друг к другу, выглядели расслабленными и пребывали в хорошем настроении.

29 января фото с Кроу и Териот во время матча на Australian Open были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от fanpage for Russell Crowe fans (@russellcrowefanpageslovakia)

Контекст:

Кроу познакомился с Териот на съемках криминальной драмы “Город порока” в 2013 году. В ноябре 2020 года они подтвердили слухи о своем романе.

Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне, Новая Зеландия. Он известен благодаря ролям в фильмах “Гладиатор”, “Славные парни”, “Свой человек”, “Игры разума”. У актера три номинации на премию “Оскар”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / “Было не менее восьми свидетелей”. Стерненко подтвердил, что Зеленский предлагал ему должность в СБУ

17.09 / Цена на подержанные автомобили выросла в России

17.02 / Тихановская вошла в список 100 «лидеров будущего» по версии Time

03.08 / Адвокаты собрались обжаловать повторное решение суда по делу Кокорина и Мамаева

30.01 / Главред российского издания, которого пустили во дворец Путина, связан с администрацией президента РФ – The Insider

12.12 / Сын президента Венесуэлы привился российской вакциной «Спутник V»

12.03 / Мурашко рассказал об эффективности «Спутника V» против британского штамма коронавируса

10.08 / Вопрос дня: Чем российские критерии применения ядерного оружия отличаются от американских?

25.12 / “Перше відкриття”. Вышел первый клип Vivienne Mort с 2018 года. Видео

04.03 / Курс доллара вырос к рублю на открытии торгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика