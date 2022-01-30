57-летний Рассел Кроу появился на публике с молодой возлюбленной

В публикации отмечается, что пара, которая редко появляется вместе на публике, посетила матч между австралийской теннисисткой Эшли Барти и американкой теннисисткой Даниэль Коллинз. Кроу и Териот сидели близко друг к другу, выглядели расслабленными и пребывали в хорошем настроении.

29 января фото с Кроу и Териот во время матча на Australian Open были опубликованы в Instagram.

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Публикация от fanpage for Russell Crowe fans (@russellcrowefanpageslovakia)

Контекст:

Кроу познакомился с Териот на съемках криминальной драмы “Город порока” в 2013 году. В ноябре 2020 года они подтвердили слухи о своем романе.

Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне, Новая Зеландия. Он известен благодаря ролям в фильмах “Гладиатор”, “Славные парни”, “Свой человек”, “Игры разума”. У актера три номинации на премию “Оскар”.

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