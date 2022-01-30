 

КНДР провела седьмой ракетный запуск с начала года

30.01.2022, 16:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР запустила снаряд неизвестного типа в Японское море. Военные чиновники анализируют дальность, высоту и скорость снаряда.

С начала года это уже седьмой запуск, который произвела Северная Корея. Предыдущий был совершен 27 января – были выпущены, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой и отчиталась о ее успешном испытательном запуске “в полевых условиях” и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы “Парсек” и российского гражданина Романа Алара.

14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / В Индии презентовали аналог Mercedes G-Class

10.12 / Продюсер “Иванушек International” рассказал о причинах многолетней алкогольной зависимости Григорьева-Аполлонова

25.06 / НАБУ задержало губернатора на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. СМИ пишут, что речь о главе Кировоградской ОГА

07.08 / Создан магнит для очистки воды от радиации

03.07 / Три этапа «Шелкового пути» пройдут в РФ вместо Монголии

30.01 / В ОДКБ назвали учения РФ и Белоруссии внутренним делом стран

15.09 / Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения представлен официально

01.03 / “Совместный контроль”. Запад может предложить Украине пойти на уступки по Крыму – Климкин

26.08 / Украинский храм оказался в бедственном положении из-за санкций Киева против России

13.03 / В Москве задержан задолжавший по штрафам 3 млн рублей нарушитель ПДД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика