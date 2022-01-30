“Я в шоке. Посмотрите! Это что – мое?” Тринчер показала, как выглядит ее грудь после увеличения

В кадре она примерила новое нижнее белье и попросила своего бойфренда – блогера Александра Волошина оценить внешний вид.

“Я скажу, что уже хочется потрогать, пожмакать”, – ответил Волошин.

“Я в шоке. Посмотрите! Это что – мое?” – прокомментировала ролик Тринчер.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram

Контекст:

В ноябре Тринчер сообщила, что ходила на консультацию по увеличению груди, а 16 января она сделала пластическую операцию по увеличению груди в одной из частных клиник Киева.

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.

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