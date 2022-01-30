 

“Я в шоке. Посмотрите! Это что – мое?” Тринчер показала, как выглядит ее грудь после увеличения

30.01.2022, 16:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В кадре она примерила новое нижнее белье и попросила своего бойфренда – блогера Александра Волошина оценить внешний вид.

“Я скажу, что уже хочется потрогать, пожмакать”, – ответил Волошин.

“Я в шоке. Посмотрите! Это что – мое?” – прокомментировала ролик Тринчер.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram
Контекст:

В ноябре Тринчер сообщила, что ходила на консультацию по увеличению груди, а 16 января она сделала пластическую операцию по увеличению груди в одной из частных клиник Киева.

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / В МИД заявили, что может изменить позицию РФ по мораторию на РСМД

01.02 / Глава Минюста: Новое украинское правописание не отменят до ВНО

12.10 / Разрешен экспорт из РФ на Украину еще ряда нефтепродуктов

19.08 / Белый дом и демократы не могут договориться об ограниченном пакете экономической помощи

28.11 / Назван способ избавиться от последствий коронавируса

14.12 / Директор киевской школы о проекте “Всеукраинская школа онлайн”: Команда Минобразования сделала колоссальную работу

09.12 / “Душа просит чего-то яркого”. Малюська показал дизайн нового СИЗО во Львове

12.10 / Спецназ США научат воевать с Россией и Китаем

23.07 / Железнодорожный мост обрушился на Транссибе в Забайкалье

20.04 / СБУ заблокировала масштабную схему хищения дизельного топлива в “Укрзалізниці”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика