 

Появилось видео падения ребенка в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке

30.01.2022, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видео, на котором молодая женщина сбрасывает свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, появилось в социальных сетях.

На кадрах женщина перекидывает ребенка через защитные перила и держит девочку над вольером на глазах у посетителей зоопарка. После мать сбрасывает дочь к медведю. Зверь наблюдал за происходящим лежа в вольере. После падения хищник подошел к девочке, а затем медленно отошел, передает РЕН ТВ.

Забежавшие в вольер специалисты сразу быстро среагировали и забрали ребенка из вольера.

Напомним, девочка пострадала только от падения с пятиметровой высоты – у нее обнаружили ушибы. Медведь ребенка не тронул, он понюхал девочку и отошел. В отношении матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Напомним, что в пятницу молодая женщина в зоопарке Ташкента перекинула девочку в вольер с бурым медведем, хищник ребенка не тронул. Девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров. Органы прокуратуры Узбекистана возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье «покушение на умышленное убийство», предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Обучение на зарубежных курсах нежелательных организаций может грозить штрафами и лишением свободы

28.06 / Путин напомнил о судьбе Карбышева, отметив, что “некогда рассусоливать”

25.11 / Первая женщина-премьер Швеции ушла в отставку через несколько часов после назначения

26.12 / В Англии открыли вакансию островного короля. Он отметит назначение, сидя на троне и поливая голову пивом

14.10 / 120 часов общественных работ. Суд признал виновным харьковчанина, избившего 14-летнюю девочку

15.11 / Маск предположил заражение коронавирусом

18.10 / НАТО призвали прекратить «тыкать палкой в медведя»

10.08 / Попова заявила об отсутствии случаев обнаружения коронавируса в окружающей среде

13.01 / “Я сказала “да”. А потом мы выпили кровь друг друга”. 35-летняя Меган Фокс объявила о помолвке с бойфрендом

12.01 / Le Monde – РФ спасла НАТО от «смерти мозга»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика