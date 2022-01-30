Появилось видео падения ребенка в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке

Видео, на котором молодая женщина сбрасывает свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, появилось в социальных сетях.

На кадрах женщина перекидывает ребенка через защитные перила и держит девочку над вольером на глазах у посетителей зоопарка. После мать сбрасывает дочь к медведю. Зверь наблюдал за происходящим лежа в вольере. После падения хищник подошел к девочке, а затем медленно отошел, передает РЕН ТВ.

Забежавшие в вольер специалисты сразу быстро среагировали и забрали ребенка из вольера.

Напомним, девочка пострадала только от падения с пятиметровой высоты – у нее обнаружили ушибы. Медведь ребенка не тронул, он понюхал девочку и отошел. В отношении матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Напомним, что в пятницу молодая женщина в зоопарке Ташкента перекинула девочку в вольер с бурым медведем, хищник ребенка не тронул. Девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров. Органы прокуратуры Узбекистана возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье «покушение на умышленное убийство», предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.