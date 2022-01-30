Гармаш: Россия целенаправленно убивает оккупированную ею территорию Донбасса

“Я уверен, что Путин никогда не заберет себе Донбасс, никогда. Потому что для него Донбасс – это инструмент покорения Украины сейчас”, – сказал он.

Представитель в украинской делегации в ТКГ прокомментировал также сложившуюся в ОРДЛО экономическую ситуацию.

“Россия целенаправленно убивает эту захваченную ею территорию. Для того чтобы уменьшить свои расходы на эту территорию, чтобы там меньше людей жило, которые нуждаются в выплате пенсий. Для того чтобы выкачать оттуда трудовой резерв, демографический ресурс и это, конечно, очень сейчас серьезная проблема в России”, – объяснил Гармаш.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором рассматривали, в частности, вопросы безопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе с Украиной.

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