 

Пьяная женщина на машине сбила двух детей на тротуаре в Новосибирске

30.01.2022, 15:34, Новости дня
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В Новосибирске нетрезвая женщина за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила двух девочек, информирует управление ГИБДД.

«В 14.35 (10.35 мск) женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Невельского…, не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов которые двигались по тротуару», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В управлении уточнили, что двух девочек-пешеходов девяти и 13 лет с различными травмами доставили в больницу.

«У женщины-водителя установлено алкогольное опьянение», – добавили в ГИБДД. Все обстоятельства происшествия, а также травмы пострадавших устанавливаются.

Напомним, что в ноябре в Тюмени пьяный офицер за рулем BMW сбил двух работников дорожной службы. Оба рабочих погибли на месте.



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