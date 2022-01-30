 

Российский ИТ-специалист советует отключать мобильный интернет на ночь

30.01.2022, 15:18, Новости дня
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Если вы пользуетесь электронным устройством, которое питается от аккумулятора, будь-то смартфон, планшет или ноутбук, для увеличения ресурса батареи отключайте его от мобильного интернета хотя бы на ночь.

Такой совет дал российский ИТ-специалист Владимир Чичилимов. Во-первых, неизвестно, что ваш гаджет самостоятельно начнет скачивать, пока вы отдыхаете. Во-вторых, так будет меньше разряжаться аккумулятор.

Дело в том, что любая батарея рассчитана на определенное количество циклов зарядки и разрядки. Чем быстрее она разряжается, тем чаще становится на зарядку. Таким образом, нагружая устройство ненужной работой, вы автоматически снижаете ресурс аккумулятора, говорит эксперт.



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