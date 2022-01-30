Глава МИД Великобритании заявила, что “путинским олигархам негде будет спрятаться” от санкций, если РФ решит вторгнуться в Украину

Она сообщила, что на этой неделе объявит об “улучшении законодательства о санкциях”, чтобы они могли охватывать “больше российских интересов, которые имеют непосредственное отношение к Кремлю”. По ее словам, “любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью”, поэтому “путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться”.

Глава британской дипломатии не исключила, что более жесткие санкции могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании, отметил канал.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности, предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

26 января Трасс заявляла, что Великобритания разрабатывает законопроект по усилению санкций против России, если войска РФ начнут новое вторжение в Украину. Ограничения могут коснуться непосредственно российского президента Владимира Путина.

Financial Times со ссылкой на источники сообщало 27 января, что Великобритания и ЕС при поддержке США готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов, если Кремль начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к дээскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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