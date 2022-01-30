Cтало известно место похорон актера Куравлева

Народного артиста РСФСР, актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в родственном захоронении, сообщил источник.

«Леонид Вячеславович будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище», – сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что прощание с актером планируют провести в Центральном доме кинематографистов, а сами похороны, возможно, назначат на 1 или 2 февраля, передает .

Между тем председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Мосгордуме готовы обсудить идею увековечивания памяти Куравлева в Москве, сообщило агентство «Москва».

«Он уникальный, потрясающий актер, естественно память его будет в его картинах, а когда поступит к нам предложение, оно, наверняка, поступит от Союза кинематографистов или от жителей дома, тогда мы можем обсудить, что это может быть. Я не имею право предопределять, как это будет сделано», – рассказал Герасимов.

В воскресенье народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет.

В январе Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией. Сообщалось, что площадь поражения легких Куравлева за неделю выросла с 5-10% до 25-35%, он дышал без аппарата ИВЛ.

Напомним, народный артист РСФСР ЛеонидКуравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).