 

Резников выразил надежду, что Германия изменит позицию по непредоставлению оружия Украине

30.01.2022, 14:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он отметил, что Украина получила военную помощь от разных стран, и это помогает усилить возможности сдерживания, чтобы убедить россиян “принять решение остаться дома и не переходить границу”.

В то же время, по словам Резникова, он не понимает причин решения Германии не поставлять оружие Украине и “не уверен, что это хорошо для будущего Европейского союза”.

Вместе с тем Резников выразил надежду, что ФРГ изменит свою позицию относительно поставок оружия. Министр подчеркнул, что Украина просит о его предоставлении для защиты страны.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом “нашему времени”, заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия “дает четкий сигнал”, что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Дети пострадали в Дагестане от передозировки лидокаина

01.09 / Грузия экспортировала в Россию более половины персиков и нектаринов

10.09 / В Москве решили отменить карантин для больных ОРВИ

29.01 / В РФ подешевели iPhone 12

05.08 / КГБ Беларуси обвинил в “организации попытки госпереворота” США и Ходорковского

25.11 / Стало известно о связях Байдена-младшего с кандидатом в госсекретари

24.08 / Украина отметила День Независимости, в Германии подтвердили отравление Навального, в Минске задерживали протестующих. Главное за день

09.12 / Die Welt – в ЕС планируют новые санкции против Турции — но согласия пока нет

26.10 / Зеленский возглавляет президентский рейтинг, Разумков – в пятерке лидеров – опрос

04.11 / Личные вещи пропавшего сооснователя Skillbox нашли на пляже в Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика