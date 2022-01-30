 

“Сиськотряс”, “Сиси бы поменьше”. Семенович потрусила грудью в декольте во время танца

30.01.2022, 14:14, Новости дня
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“Ох уж эти мужчины! Наобещают и за четыре моря, и за четыре солнца. Девочки, кто сталкивался с такими словодержателями?” – подписала она ролик.

“Сиськотряс”, – прокомментировал vitalybadretdinov.

“Анечка – зажигалочка. Прелесть, как хороша!” – отметила babushka_bloger.

“Сиси бы поменьше. Может, так не смотрелось бы”, – написал 1976bunt.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы “Блестящие”, которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу “Дембельский альбом” на “Русском радио”.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта “Миротворец” за нарушение государственной границы Украины “с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым” и “с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе”, а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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