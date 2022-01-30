Россия решила отправить в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности

Россия направит запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Воскресное время» на Первом канале.

«Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров добавил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, РФ хочет добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. «Об этом президент РФ Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой», – подчеркнул Лавров.

Глава МИД уточнил, что у РФ есть свои интересы, как и у США. «Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», – отметил он.

Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента РФ Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.