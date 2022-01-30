Новая разновидность «омикрона» заразнее, но вакцины против неё эффективнее

Новая мутация штамма «омикрон» BA.2 хуже уклоняется от приобретенного в результате вакцинации иммунитета, нежели доминирующий в мире подвариант BA.1, передаёт The Daily Telegraph. Впрочем, эксперты предупреждают, что из-за высокой трансмиссивности BA.2 может прийти на смену BA.1 в качестве доминирующего варианта уже в ближайшие несколько недель.



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Подвариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2 заразнее, однако существующие вакцины показывают против него высокую эффективность, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на первые официальные данные Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании.

По данным агентства, на данный момент в Англии методом геномного секвенирования подтвердили 1072 случая BA.2 — таким образом, всего за неделю число случаев новой мутации в стране возросло вдвое. Неизвестно, насколько тяжело у них протекает заболевание, однако эксперты утверждают, что пока беспокоиться не о чем.

Несмотря на то что по сравнению с подвариантом «омикрона», который преобладает в большинстве стран и носит номенклатурное название BA.1, число случаев заражения BA.2 сравнительно невелико, новая мутация отличается высокой скоростью распространения.

Предполагается, что при заражении BA.2 возрастает передача вируса контактно-бытовым путём. Так, за период с 27 декабря по 11 января 13,4% случаев заражения произошло через поверхности или предметы обихода, по сравнению с 10,3% у исходного подварианта.

По мнению доктора Джона Эдмундса из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, уже в ближайшие несколько недель новый подвариант может прийти на смену доминирующему BA.1, как это уже произошло в Дании. Впрочем, эксперты подчёркивают, что зачастую штаммы становятся менее трансмиссивными с течением времени, а значит, темпы распространения BA.2 могут вскоре замедлиться.

Между тем, по данным исследователей, уже сейчас новый подвариант хуже уклоняется от приобретенного в результате вакцинации иммунитета, нежели BA.1. В частности, эффективность препаратов от коронавируса спустя шесть месяцев после второй дозы для BA.1 составляет 9%, тогда как для BA.2 — 13%. Однако уже через две недели после бустерной дозы вакцины эффективность возросла до 63% и 70% соответственно.

«Предварительные данные говорят о том, что вакцины обеспечат такой же уровень защиты, как и в случае с «омикроном», и это хорошая новость. Вызывает ли он более тяжёлое течение заболевания или нет, станет ясно по мере накопления данных», — приводит The Daily Telegraph слова профессора молекулярной вирусологии Ноттингемского университета Джонатана Болла.

По его словам, специалисты продолжат наблюдать за тем, как себя ведёт новая мутация, однако в результатах предварительных исследований «нет ничего, что могло бы нас чрезмерно обеспокоить».