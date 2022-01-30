 

Новая разновидность «омикрона» заразнее, но вакцины против неё эффективнее

30.01.2022, 12:34, Новости дня
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Новая мутация штамма «омикрон» BA.2 хуже уклоняется от приобретенного в результате вакцинации иммунитета, нежели доминирующий в мире подвариант BA.1, передаёт The Daily Telegraph. Впрочем, эксперты предупреждают, что из-за высокой трансмиссивности BA.2 может прийти на смену BA.1 в качестве доминирующего варианта уже в ближайшие несколько недель.


АР

Подвариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2 заразнее, однако существующие вакцины показывают против него высокую эффективность, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на первые официальные данные Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании.

По данным агентства, на данный момент в Англии методом геномного секвенирования подтвердили 1072 случая BA.2 — таким образом, всего за неделю число случаев новой мутации в стране возросло вдвое. Неизвестно, насколько тяжело у них протекает заболевание, однако эксперты утверждают, что пока беспокоиться не о чем.

Несмотря на то что по сравнению с подвариантом «омикрона», который преобладает в большинстве стран и носит номенклатурное название BA.1, число случаев заражения BA.2 сравнительно невелико, новая мутация отличается высокой скоростью распространения.

Предполагается, что при заражении BA.2 возрастает передача вируса контактно-бытовым путём. Так, за период с 27 декабря по 11 января 13,4% случаев заражения произошло через поверхности или предметы обихода, по сравнению с 10,3% у исходного подварианта.

По мнению доктора Джона Эдмундса из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, уже в ближайшие несколько недель новый подвариант может прийти на смену доминирующему BA.1, как это уже произошло в Дании. Впрочем, эксперты подчёркивают, что зачастую штаммы становятся менее трансмиссивными с течением времени, а значит, темпы распространения BA.2 могут вскоре замедлиться.

Между тем, по данным исследователей, уже сейчас новый подвариант хуже уклоняется от приобретенного в результате вакцинации иммунитета, нежели BA.1. В частности, эффективность препаратов от коронавируса спустя шесть месяцев после второй дозы для BA.1 составляет 9%, тогда как для BA.2 — 13%. Однако уже через две недели после бустерной дозы вакцины эффективность возросла до 63% и 70% соответственно.

«Предварительные данные говорят о том, что вакцины обеспечат такой же уровень защиты, как и в случае с «омикроном», и это хорошая новость. Вызывает ли он более тяжёлое течение заболевания или нет, станет ясно по мере накопления данных», — приводит The Daily Telegraph слова профессора молекулярной вирусологии Ноттингемского университета Джонатана Болла.

По его словам, специалисты продолжат наблюдать за тем, как себя ведёт новая мутация, однако в результатах предварительных исследований «нет ничего, что могло бы нас чрезмерно обеспокоить».



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