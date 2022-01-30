 

Премьер-министр Польши: Никто не знает, что сделает Путин, но все мы знаем, что он способен сделать

30.01.2022, 11:12, Новости дня
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“Безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Никто не знает, что сделает президент России Владимир Путин, но все мы знаем, что он способен сделать, поэтому его нужно остановить и не допустить дальнейших агрессивных действий России”, – заявил он.

По словам польского премьера, цель Путина – “проверить, насколько много он может себе позволить”.

“Восстановление имперского могущества России – это мечта Путина, которую мы должны блокировать. Иначе это станет ужасом для всех нас”, – заявил глава польского правительства.

Он добавил, что Европейский союз и НАТО “должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие агрессивные действия Путина”. Также Моравецкий сказал, что Польша предоставит Украине “адекватную угрозе поддержку”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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