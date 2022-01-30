Моравецкий заявил, что Германия “наивно закрывает глаза” на агрессию России и ее энергетическую политику

По его словам, Германия “наивно закрывает глаза” на агрессию России и ее энергетическую политику страны, направленную на зависимость от российского газа.

Моравецкий считает, что правительство ФРГ “делает таким образом огромную ошибку”.

“Но если они отказываются помогать Украине, я прошу, чтобы эти слова прозвучали прямо. Уклонения в стиле “не посылаем оружие в Украину, потому что это зона конфликта” звучат не очень серьезно в современных условиях”, – добавил политик.

В то же время, по его словам, страны-члены ЕС соглашаются с тем, что Украина должна сохранить свой суверенитет, разногласия касаются только масштабов санкций или оказания военной поддержки.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом “нашему времени”, заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия “дает четкий сигнал”, что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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