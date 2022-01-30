 

Южная Корея решила направить на Украину чиновников для подготовки к ЧС

30.01.2022, 8:48, Новости дня
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На Украину направят трех должностных лиц, чтобы они подготовили план действий для южнокорейских граждан на случай чрезвычайной ситуации, сообщил МИД Южной Кореи.

Глава ведомства Чон Ый Ен провел совещание с руководителями дипломатических миссий в России, на Украине и в других странах. Посольство Южной Кореи в Киеве намерено обновить информацию о маршрутах путешествий и устроить встречи с согражданами, которым рекомендуется переехать в более безопасные регионы в ближайшем будущем.

«Ренхап» сообщает, что на Украине находятся около 440 корейцев, большинство – в Киеве. Более чем для десяти регионов на юго-востоке и севере Украины МИД Южной Кореи ввел третий уровень опасности, при котором рекомендуется покинуть регион, передает РИА «Новости».

Напомним, страны Запада утверждают, что РФ якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



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