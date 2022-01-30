 

В госпогранслужбе Украины рассказали о росте числа отказов во въезде россиянам

30.01.2022, 4:59, Новости дня
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Около 7 тыс. россиян не пропустили на территорию Украины в 2021 году, что в 2,5 раза больше, чем в 2020-м, информирует пресс-служба госпогранслужбы Украины.

«В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что отказали в пересечении границы сотрудники погранслужбы 46 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в 2020 года.

«Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тысячи», – говорится в сообщении.

Главными причинами отказа становились неподтвержденные цели поездки и вопросы, связанные с карантинным ограничением.

«Также почти втрое возросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы (более 5300 человек). Кроме того, довольно часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Беларуси (765)», – добавили в пограничной службе.



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