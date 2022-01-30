 

Вирусолог объяснил слишком быстрое распространение омикрона

30.01.2022, 4:54, Новости дня
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Стремительное распространение нового штамма коронавируса связано с его быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты, рассказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Во-первых, штамм «омикрон» сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Во-вторых, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, и поэтому он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно если люди вакцинировались более полугода назад», – приводит слова Нетесова РИА «Новости».

Еще одной причиной эксперт назвал низкие темпы иммунизации россиян. Он заявил, что вакцинированные болеют коронавирусом легко, а невакцинированные – в 90% случаев становятся тяжелобольными.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В ранее в оперштабе по борьбе с вирусом заявили, что в 32 регионах РФ за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, в восьми регионах отмечается улучшение эпидситуации. 



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