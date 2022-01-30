 

В компании Microsoft рассказали об отражении крупнейшей DDoS-атаки

30.01.2022, 0:56, Новости дня
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Представители компании Microsoft напомнили, что в ноябре прошлого года была попытка осуществить крупнейшую в истории DDoS-атаку на облачный сервис Azure.

Впрочем, американские специалисты по кибербезопасности успешно ее отразили. Отметим, что мощность «натиска» хакеров составлял 3,47 Тбит/с. Позже киберпреступники предприняли новые попытки мощных DDoS-атак. В декабре сначала зафиксирована атака на 3,25 Тбит/с, затем – на 2,55 Тбит/с.

Ноябрьский натиск означал, что на серверы ежесекундно приходило про 340 миллионов пакетов. Для того чтобы обеспечить такую мощность, хакеры из разных стран мира должны были объединить в одну систему не менее 10 тысяч компьютеров, отмечают эксперты. Однако своей цели они так и не достигли, так как все упомянутые атаки были успешно отбиты.



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