Смольный прячет проблемы судостроения за официозом и совещаниями

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в обсуждении проблемы повышения качества подготовки инженерных кадров для кораблестроения и специалистов ВМФ. В мероприятии, прошедшем на территории Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, также участвовали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Особое внимание в своем выступлении Беглов уделил сотрудничеству ГМТУ с правительством Петербурга. Он, в частности, отметил, что администрация города поддержала участие вуза в федеральном конкурсе на получение грантов в рамках программы «Приоритет – 2030», в котором университет оказался в числе победителей. Кроме того, глава Петербурга выразил благодарность коллективу учебного заведения за работу по профориентации школьников.

Петербуржцы привыкли к тому, что Беглов любит рассказывать об успехах города в области судостроения. Но даже их удивила информация Смольного, что по данным Восточного европейского форума их город занял первое место по РФ в экспорте специализированных судов, и второе – в поставках грузовых и пассажирских.

Журналисты «Фонтанки» захотели узнать подробности и обратились в пресс-службу Объединенной судостроительной компании. Там им было сказано, что ни один из входящих в альянс заводов не отправлял на экспорт грузовые и пассажирские суда.

Удивили «успехи» в экспорте судов петербургского производства и главного редактора ИАА «ПортНьюс» Виталия Чернова. По его словам, верфи Петербурга спускают на воду суда спецназначения для внутреннего рынка. На мировом рынке их продукция неконкурентоспособна вследствие дороговизны строительства.

Сказывается на состоянии судостроительной отрасли Петербурга и нехватка профессионалов. Если кадровый кризис не будет преодолен в краткие сроки, то заводы наверняка сорвут план поставок.