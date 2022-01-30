 

С адресов судебной власти Украины рассылаются ссылки с вирусами – Центр стратегических коммуникаций

30.01.2022, 0:36, Новости дня
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“Продолжаются массированные кибератаки, которые произошли 13–14 января. Со вчера с официальных адресов судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение (вирус)”, – говорится в сообщении.

Его авторы отмечают, что “рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти”.

“Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают значительно больше доверия. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер”, – объяснили в центре.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи Украины говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускали также в Центре стратегических коммуникаций. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС “мобилизует все ресурсы”, чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь сообщил 24 января, что никакая чувствительная информация в результате кибератаки на украинские сайты госвласти утеряна не была, а от атаки пострадали 22 сайта, шести из которых был нанесен значительный вред.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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