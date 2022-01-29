Путин поручил Госдуме уточнить понятие «пытка» в законопроекте

Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за пытки 17 февраля, президент РФ Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля уточнить понятие «пытка» и усилить за это ответственность в проекте федерального закона, сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г.) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки», – говорится в перечне поручений.

Между тем, Госдума планирует на заседании 17 февраля рассмотреть законопроект об ответственности за пытки, следует из календаря рассмотрения вопросов ГД, размещенном в электронной думской базе.

Ранее правительство поддержало ужесточающий наказание за пытки в колониях законопроект.

Напомним, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Государственную думу внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса России, устанавливающих ответственность за пытки, которые организованны представителями власти.