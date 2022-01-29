После падения люстры на ж/д вокзале в Днепре “Укрзалізниця” проверит все вокзалы

“28 января проходили плановые регламентные работы по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра. При поднятии люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол”, – говорится в сообщении.

Территория была ограждена, никто не пострадал.

В связи с этим “Вокзальная компания” “Укрзалізниці” запускает дополнительную внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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