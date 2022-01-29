 

После падения люстры на ж/д вокзале в Днепре “Укрзалізниця” проверит все вокзалы

29.01.2022, 22:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“28 января проходили плановые регламентные работы по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра. При поднятии люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол”, – говорится в сообщении.

Территория была ограждена, никто не пострадал.

В связи с этим “Вокзальная компания” “Укрзалізниці” запускает дополнительную внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Главный переговорщик ЕС по брекситу предупреждает – другие члены Евросоюза способны последовать примеру Британии

20.02 / Украина получит 500 тыс. доз индийской вакцины от COVID-19 – посольство Индии

05.10 / Путин поручил продлить облегченный порядок получения справок

17.07 / Появилась облачная версия операционной системы Windows

21.09 / Украина получила 159 тыс. вакцины от коронавируса CoronaVac в рамках COVAX

20.03 / Тодуров: Люди просто не видели, какие тромбозы бывают у пациентов с COVID-19. А риск образования тромбов от вакцины нигде не доказан

14.06 / НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма

28.09 / Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией

09.11 / Рубль вырос к доллару

06.09 / Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика