Токаев признал «информационное» поражение властей Казахстана во время погромов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему во время беспорядков в стране отключали интернет.

«Информационно мы проиграли. Это надо признать», – сказал Токаев, отметив, что «никто толком не объяснил приказ» и его «действия». По словам президента, «уже потом в режиме ручного управления» он «давал поручения выступить там, сказать здесь».

Токаев заявил: «Я с вами согласен, мы информационно проиграли. Но не до этого было». Он подчеркнул, что среди командиров бандитских формирований были подготовленные люди, которые вели дезинформационную кампанию. Как отметил глава государства, «фейки лились рекой». По его словам, это свидетельствует, что «вылазка против Казахстана была тщательно подготовлена», передает Sputnik со ссылкой на «Хабар 24».

Напомним, во время беспорядков в Казахстане был отключен интернет. Токаев дал интервью государственному телеканалу «Хабар 24» на русском языке. Он сообщил, что захват аэропорта в начале января в Алма-Ате был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков. Президент Казахстана сказал, что Кремль не ставил никаких условий перед прибытием миротворческого контингента ОДКБ.