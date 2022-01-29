Врач назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса

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29.01.2022, 16:10, Новости дня
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как укрепить иммунитет, а также назвал вакцинацию самым эффективным методом борьбы с коронавирусом.

«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», – сказал медик в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Эксперт сообщил, что есть продукты, уменьшающие процессы воспаления в организме, которые снижают C-реактивный белок. По словам Мясникова, именно орехи возглавляют этот список.

Орехи могут быть полезны и по другим критериям: снизить «плохой» холестерин, стать профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом наиболее эффективной защитой от коронавируса остается только вакцина, отметил Мясников.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала данные по числу смертей в 2021 году. 



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