Сбежавший в Белоруссию польский солдат обратился в Гаагский трибунал

Польский военный Эмиль Чечко, который сбежал в Белоруссию, заявил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал.

Чечко сообщил, что он «готов отвечать за свои поступки», его адвокат «уже подал заявление в Гаагский трибунал», заявление принято, дело, вероятнее всего, будет рассмотрено, передает белорусской правозащитной инициативы «Системная правозащита» в Telegram.

Ранее Чечко заявил, что ему известно об убийстве 240 беженцев. Следственный комитет Белоруссии начал сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков.

Напомним, Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.

Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять. Затем его объявили в розыск.