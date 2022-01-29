 

Сбежавший в Белоруссию польский солдат обратился в Гаагский трибунал

29.01.2022, 13:57, Новости дня
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Польский военный Эмиль Чечко, который сбежал в Белоруссию, заявил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал.

Чечко сообщил, что он «готов отвечать за свои поступки», его адвокат «уже подал заявление в Гаагский трибунал», заявление принято, дело, вероятнее всего, будет рассмотрено, передает белорусской правозащитной инициативы «Системная правозащита» в Telegram.

Ранее Чечко заявил, что ему известно об убийстве 240 беженцев. Следственный комитет Белоруссии начал сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков.

Напомним, Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.

Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять. Затем его объявили в розыск.



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