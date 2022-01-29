 

Стало известно, какие социально значимые законы вступают в силу с 1 февраля в РФ

29.01.2022, 10:56, Новости дня
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Несколько социально значимых законов, в том числе норма об индексации маткапитала по уровню фактической инфляции, вступает в силу с 1 февраля, сообщил Вячеслав Володин.

«Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой – 1 января 2007 года – выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми», – указал Володин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с 1 февраля маткапитал проиндексируют по фактической инфляции – на 8,4%.

Как рассказал Володин, размер выплат на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго – до 693,1 тыс. рублей.

Также с 1 февраля вступает в силу закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания.

«Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды», – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы добавил, что с начала февраля неработающие пенсионеры будут получать пенсию, проиндексированную выше инфляции – на 8,6%. Отмечается, что средний размер пенсии после индексации в 2022 года составит 18 984 рубля.

«Кроме того, им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%) и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу», – отметил Володин.

Также вступает в силу закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшийся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также, если преступление было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. 



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