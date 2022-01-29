 

Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера

29.01.2022, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свою публикацию 46-летняя Терон посвятила дню рождения матери.

“Сегодня день рождения моей мамы. Я хотела поделиться этим со всеми вами, потому что любой, кто знает ее, понимает, как потрясающе находиться под ее солнечным светом. Она – настоящая жизнь. Она смеется громче всех, кого я когда-либо встречала. Она отличная теннисистка/гольфистка/туристка и одаренный болтун! Она прямолинейна, она честна, она забавна”, – подписала публикацию актриса.

Фото Терон собрали больше 260 тыс. лайков в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)

Контекст:

Шарлиз Терон родилась в 1975 году в ЮАР. В 2007 году получила гражданство США, сохранив паспорт ЮАР. Известность ей принесли роли в таких фильмах, как “Адвокат дьявола”, “Правила виноделов”, “Безумный Макс: Дорога ярости”.

Терон воспитывает двоих усыновленных детей – сына Джексона, который, по ее словам, является трансгендерной девочкой, и дочь Огаст. Джексона актриса усыновила в 2012 году, а дочь – в 2015-м.

В декабре 2013 года Терон начала встречаться с американским актером Шоном Пенном. Спустя год они объявили о помолвке, но в июне 2015 года пара рассталась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Стали известны причины замедления работы смартфонов

17.09 / ОБСЕ: Количество нарушений режима тишины на Донбассе в сентябре выросло на 30%

01.06 / В Nestle признались в производстве вредной для здоровья продукции

13.06 / Кнессет утвердил нового премьер-министра Израиля

07.08 / Суд отправил в СИЗО четырех членов “Нацкорпуса” по делу о рэкете

05.02 / Педиатр рассказал о картине заболеваемости детей коронавирусом в России

14.04 / Российский рынок акций открылся ростом

18.12 / Первый обнаруженный в Украине пациент со штаммом “Омикрон” ранее уже болел COVID-19 – инфекционист Голубовская

05.09 / “Законопроект “О медиа” не готов стать законом”. Медиагруппы “1+1” и “Украина” выпустили совместное заявление

02.03 / Ученые усомнились в общепринятой теории возникновения континентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика