 

Столтенберг о вероятном вторжении РФ в Украину: Мы готовы к худшему

29.01.2022, 10:32, Новости дня
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“Что говорят ваши аналитики о возможности боевых столкновений между российской и украинской армией. Какие шансы – 50/50, 70/30? К чему вы готовитесь?” – спросил главред радиостанции Алексей Венедиктов. 

Столтенберг ответил, что НАТО готов к  обеим возможностям.

“Мы работаем над тем, чтобы осуществить политическое решение, улучшить сценарий. Но мы также готовы к худшему – к новому вооруженному конфликту, к тому, что Россия вновь будет использовать военные силы против своего соседа Украины. И мы призываем Россию к деэскалации, к уменьшению напряжения и к добросовестной работе, к политическому диалогу. Это лучше для российского народа, это самое лучшее для людей стран НАТО – для всех нас. Я не буду спекулировать о возможностях, но у России есть выбор. Россия может решить не вторгнуться, не использовать военную силу; уважать территориальные границы всех наций, всех государств в Европе и сесть за стол переговоров с НАТО. Мы готовы сесть с ними за стол переговоров, выслушать их озабоченности и провести серьезные переговоры о вопросах, интересующих НАТО и Россию”, – сказал генеральный секретарь Альянса. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к дээскалации. 

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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