“Порочит репутацию Совета Безопасности ООН”. В РФ отреагировали на созыв Совбеза ООН по России и Украине

Он перепостил заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о созыве Совбеза в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси и назвал ее заявления беспочвенными.

“Я не могу припомнить другой случай, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения как угрозу международному порядку от кого-то другого”, – заявил Полянский.

Он выразил надежду, что другие члены Совбеза ООН не поддержат проведение заседания по Украине.

“Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, порочащий репутацию Совета Безопасности ООН”, – заявил дипломат.

I can’t recall another occasion when a SC member proposed to discuss its own baseless allegations and assumptions as a threat to intl order from someone else. Hopefully fellow UNSC members will not support this clear PR stunt shameful for the reputation of UN Security Council https://t.co/2HCjnQh0ic

— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) January 28, 2022

Как отмечает Reuters, такое сообщение можно счесть сигналом, что Россия может попытаться отменить эту встречу. Любой член Совета Безопасности может объявить процедурное голосование, чтобы заблокировать заседание. Однако для победы в таком голосовании необходимо минимум девять голосов. Просто применить право вето Россия не может – оно не распространяется на процедурные вопросы.

Дипломаты ООН заявили, что любая попытка предотвратить заседание, скорее всего, потерпит поражение, сообщает Reuters.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации министра обороны Украины Алексея Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 28 января, что уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации не выше, чем был в начале 2021 года, и Украине “не нужна эта паника”.

