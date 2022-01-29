Украинский кризис даёт Макрону преимущество на выборах

Для того чтобы противостоять российскому лидеру Владимиру Путину, во Франции должен быть сильный президент, пишет Le Figaro. По словам автора статьи, нынешний президент Эммануэль Макрон себя уже показал в этом качестве и может сделать ставку на этот аспект в своей предвыборной гонке.



AP

Угроза российского вторжения на Украину даёт французскому президенту возможность подчеркнуть свои отличия от конкурентов на грядущих выборах, пишет Le Figaro.

«Костюм главного по войне с коронавирусом пообтрепался», — пишет автор статьи. Благодаря такому самопозиционированию Эммануэль Макрон мог держаться на высоте по сравнению со своими конкурентами в предвыборной гонке. Но теперь кстати пришёлся украинский кризис: он позволяет Макрону надеть форму главного уже в настоящей войне, которая угрожает Европе, если РФ пойдёт на интервенцию на Украине.

Поэтому есть смысл взять это обстоятельство на вооружение, учитывая, что начинается война за избирателей, отмечает автор статьи. Сама кампания находится под прессом усталости французов от пандемии и от геополитического кризиса. Так что как раз Макрон может воспользоваться этими обстоятельствами, чтобы подчеркнуть своё отличие от других кандидатов — как минимум заставить их самих прояснить перед избирателями свою позицию по отношению к России.

Сами французы сейчас ждут, чем обернётся украинский кризис. Они переживают и заваливают Елисейский дворец письмами: в одних они высказывают предостережение против вооружённого конфликта, в других требуют, чтобы Европа включилась в разрешение кризиса, а кто-то высказывает пожелание, чтобы Европа прояснила позицию по поводу России. Так, за две недели в администрацию президента Франции поступило около полусотни писем на эту тему. Это не много, отмечает автор статьи, но прежде в Елисейский дворец писали обычно о повседневных внутренних вопросах, а совсем не о международной политике.

Вся эта ситуация позволяет показать, что работа президента Франции очень серьёзная. Она требует дальнозоркости, большой подготовки, большой ответственности, приводит автор статьи слова одного из приближённых Макрона. За такими заявлениями виден посыл, что никто из тех, кто претендует на это место, этим требованиям не соответствует. Соратники Макрона вспоминают, как в 2017 году во время предвыборной кампании многие сомневались, сможет ли он выстоять, когда окажется перед Путиным, учитывая его молодость.

Но ещё с самого начала своего мандата Макрон установил контакт с Россией, приняв российского президента в Версале, а затем на территории форта Брегансон. Если бы не пандемия, то и сам Макрон приехал бы в Москву весной 2020 года. Советники Макрона настаивают: если бы с самого начала он не взял курс на диалог с Россией, то сегодня ситуация была бы хуже. «Путин — саблезубый тигр, Эверест международной политики, маэстро дипломатии. Он всегда на 15 шагов впереди. Если перед ним не стоит человек с трезвым умом и способный ему противостоять, то и диалога не будет», — приводит автор статьи слова одного из своих собеседников.

И у Макрона в этом как раз и преимущество: чтобы французы задумались, смогут ли его конкуренты держать удар Путина. Но сработает эта стратегия только при одном условии — если Макрон получит искомый результат, не даст развязаться войне, пишет Le Figaro.