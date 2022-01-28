 

“81 тонна боеприпасов различного калибра”. В Украину прибыла четвертая партия военной помощи от США – Минобороны

28.01.2022, 21:02, Новости дня
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“В этот раз 4-я “птичка” доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем следующих самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины”, – написал Резников.

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next * planes with military-technical assistance to strengthen * defense capabilities! * @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 28, 2022

Глава Минобороны анонсировал поставку Штатами четвертого пакета военной помощи Украине 25 января.

“Javelin в Киеве! Новый груз средств охраны – пусковые установки и ракеты – общим весом около 80 тонн. Скоро ожидаем прилета четвертой из большой стаи птиц. Благодаря нашему стратегическому партнеру США”, – отмечал он.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.

Третья партия помощи прибыла в Украину 25 января. Эта партия включает 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые “разрушители бункеров”.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”. Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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