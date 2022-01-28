В Киеве случилось ограбление со стрельбой. У пострадавшего украли 10 млн грн – СМИ

По данным журналистов, нападение произошло в Голосеевском районе на улице Паньковской.

“Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около 10 млн грн. Пострадавшему мужчине оказывают помощь медики. Злоумышленники сбежали на легковушке Audi серого цвета. На данное авто предоставлена ориентировка всем патрулям, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию преступников”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/vartovi.espreso/videos/1139528513248647/



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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