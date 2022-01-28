Валерия раскрыла секреты сохранения молодости

Важно соблюдать здоровый образ жизни, современная косметология позволяет продлить молодость без пластических операций, сообщила народная артистка РФ Валерия на своей странице в Instagram.

По ее словам, она никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.

«Нет, никогда не делала никаких пластических операций и пока не собираюсь. Сегодня косметология позволяет продлить молодость. Но важнее всего ЗОЖ, и никто не переубедит меня в обратном», – ответила певица на вопросы подписчиков о ее секрете молодости.

Певица также раскрыла косметологические процедуры, которыми пользуется. В их числе оказался лифтинг Ultraformer. По словам артистки, это болезненная, но очень эффективная процедура. Кроме того, исполнительница прибегает к плазмотерапии, Scarlet и BBL.

Валерия долгие годы поддерживает единый несменный имидж. Она носит короткие платья, брюки, подчеркивающие ее точеную фигуру.

Ранее Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе попавших в этот список артистов была Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия).